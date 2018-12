Nintendo rende noti i 10 Video più visti nell'area 'News' di Nintendo Switch nel 2018

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, anche in casa Nintendo vengono pubblicati numerosi dati relativi all'anno 2018, ormai prossimo alla conclusione. Tra questi, ne troviamo uno piuttosto particolare, dedicata all'area "news" di Nintendo Switch.

Nintendo ha infatti mostrato, nel corso della settimana, una lista dei dieci video più visti nella sezione di Nintendo Switch dedicata alle ultime notizie. Tale elenco è stato reso disponibile agli utenti nordamericani ed è dunque presumibile, come già osservato da Nintendo Life e da Nintendo Everything, che i dati siano stati raccolti a partire dalla medesima area geografica.

La lista non costituisce una classifica, in quanto non è assegnato un ordine specifico ai video presenti, che vi riportiamo qui di di seguito:

Super Mario Party – Official Game Trailer – Nintendo E3 2018

Fortnite – Nintendo Switch Trailer – Nintendo E3 2018

Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee! Announcement Trailer

Super Smash Bros. Ultimate Announcement Trailer

Super Smash Bros. Ultimate E3 In-Depth Look Trailer

Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee! Mega Evolutions

Luigi’s Mansion 3 Announcement Trailer

E3 Tournaments Announcement Trailer

Nintendo Labo Announcement Trailer

Super Smash Bros. Ultimate – The Ultimate Showdown

Da una rapida occhiata a questo elenco, emerge immediatamente un trend interessante: l'unico gioco di Terze Parti presente è infatti Fortnite. Gli altri Titoli della lista rappresentano, per la maggior parte, le principali esclusive Nintendo pubblicate sulla console ibrida nel corso del 2018. In particolare Pokemon Let's Go Pikachu/Evee e Super Smash Bros Ultimate sembrano aver catalizzato l'attenzione dei videogiocatori nordamericani. Tuttavia, tra questi due giganti, riescono a ritagliarsi uno spazio anche Super Mario Party e Nintendo Labo. Infine, unico rappresentante per i giochi attesi su Nintendo Switch nel 2019, troviamo Luigi's Mansion 3.