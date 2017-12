Nintendo riassume tutte le novità annunciate ai Game Awards 2017

è stata una delle protagoniste deidella scorsa notte. Le novità annunciate sono state molte, così come i premi ricevuti, e con un comunicato ufficiale (che trovate di seguito) la casa di Kyoto ha fatto il punto della situazione.

Nintendo è felice di annunciare che The Legend of Zelda: Breath of The Wild è il Gioco dell’anno ai The Game Awards di Los Angeles. Nintendo si aggiudica anche altri premi: Sviluppatore dell'anno (The Legend of Zelda: Breath of the Wild), Miglior gioco per console portatili (Metroid: Samus Returns) Miglior action/adventure (The Legend of Zelda: Breath of the Wild), Miglior gioco per famiglie (Super Mario Odyssey). In totale, l'azienda ha ricevuto 5 premi.

Ma queste non sono le uniche notizie targate Nintendo emerse dal gala annuale dei videogiochi. L'azienda ha infatti mostrato un trailer di Bayonetta 3, annunciando così che PlatinumGames sta lavorando a un terzo capitolo della serie, che sbarcherà in esclusiva su Nintendo Switch. Inoltre, Bayonetta 2, in origine un'esclusiva per Wii U, e il primo Bayonetta, entrambi sviluppati da PlatinumGames, arriveranno su Nintendo Switch il 16 febbraio. Al lancio saranno disponibili nei negozi due versioni del gioco: un'edizione standard, che include la scheda di gioco di Bayonetta 2 e un codice download per il primo Bayonetta, e una Special Edition, che in Europa includerà la scheda di gioco di Bayonetta 2, un codice download per il primo Bayonetta, una custodia SteelBook, 22 Verse Card e 3 fogli di adesivi. I giocatori potranno acquistare la versione digitale dei giochi possono farlo nel Nintendo eShop della loro console o tramite il sito nintendo.it.

I fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno potuto dare una nuova occhiata al secondo pacchetto di DLC per il gioco, La ballata dei campioni, che è diventato disponibile alla fine della diretta dei The Game Awards. Con questo secondo pacchetto di contenuti aggiuntivi, che fa parte del Pass di espansione del gioco, gli utenti ottengono accesso a una vasta nuova avventura con un dungeon inedito, nuove rivelazioni sulla storia dei quattro campioni del gioco e una motocicletta chiamata Destriero di Hyrule Zero, che permetterà di attraversare Hyrule più rapidamente una volta completata questa nuova avventura. Il DLC introduce anche nove armature inedite, oltre agli oggetti sella ancestrale e briglie ancestrali. Questo nuovo DLC, insieme a "Le prove leggendarie", il primo pacchetto di contenuti aggiuntivi pubblicato qualche mese fa, è disponibile acquistando il Pass di espansione (19,99 €).



Nel corso dell'evento della notte scorsa è andata in onda anche una performance dal vivo di "Jump Up, Super Star!", la canzone di Super Mario Odyssey.