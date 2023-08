Nintendo è sempre alla ricerca di nuove tecnologie per evolvere il modo di giocare

Il Presidente di Nintendo Corporation, Shuntaro Furukawa, è stato intervistato dal quotidiano giapponese NHK e in questa occasione ha ribadito com la casa di Kyoto sia continuamente impegnata nello studio e nella ricerca di nuove tecnologie per le sue console.

"Non abbiamo nulla da condividere al momento, tuttavia conduciamo continuamente ricerca su una grande varietà di tecnologie. Nintendo è sempre in cerca di novità per evolvere e rivoluzionare i videogiochi, non vogliamo limitarci ad introdurre novità graduali, vogliamo rivoluzionare e cambiare ogni volta l'approccio al gaming da parte dei consumatori."

Nintendo non vuole dunque battere sentieri già tracciati e rispetto alla concorrenza non vuole nemmeno proporre nuove console con piccole aggiunte tecnologiche, l'obiettivo è come detto quello di rivoluzionare l'approccio ai videogiochi e per questo servono nuove tecnologie.

Per il Presidente di Nintendo, conquistare nuovi videogiocatori è sempre più difficile, i consumatori possono oggi intrattenersi con tanti contenuti gratuiti di facile fruizione, pensiamo ad esempio ai video divertenti sui social o ai tanti giochi free to play per mobile, tanto che conquistare ulteriori fasce di pubblico diventa una vera e propria sfida per i produttori di console e videogiochi tradizionali.

Chissà dunque cosa ci aspetta davvero con Nintendo Switch 2, speriamo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi.