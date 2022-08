Nintendo riconferma le date di uscita delle prossime esclusive Switch, Zelda in primavera

Nintendo ha (ri)confermato le date e le finestre di lancio delle prossime esclusive per Nintendo Switch in arrivo tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023. Una lineup, come sappiamo, davvero molto ricca e che include titoli molto attesi dalla community.

L'elenco include i già usciti Live A Live e Xenoblade Chronicles 3 oltre a prossimi lanci come Splatoon 3 e Bayonetta 3, senza dimenticare Pokemon Scarlatto e Violetto, Kirby Dream Buffet e Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft.

Nuovi giochi Nintendo Switch

Live A Live - 22 luglio

Xenoblade Chronicles 3 - 29 luglio

Splatoon 3 - 9 settembre

Bayonetta 3 - 28 ottobre

Pokémon Scarlatto e Violetto - 18 novembre

Kirby Dream Buffet - Estate 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope - Inverno 2022

Il sequel The Legend of Zelda Breath of the Wild (temp) - Primavera 2023

Metroid Prime 4 (temp) - TBA

Advance Wars 1+2 Reboot Camp - TBA

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (titolo provvisorio) viene indicato in uscita durante la primavera 2023 come annunciato in occasione del rinvio, da segnalare Metroid Prime 4 ancora privo di una finestra di lancio così come Advance Wars 1+2 Reboot Camp in arrivo a febbraio 2023 secondo alcuni rumor.

Quest'ultimo rappresenta un caso molto particolare, atteso per aprile 2022 il gioco è stato rinviato a causa della guerra tra Russia e Ucraina, nonostante lo sviluppo fosse ormai terminato, tanto che alcuni sono riuscite a giocarci per qualche ora a causa di un bug del Nintendo eShop.