Nintendo ha rifiutato di annunciare Ikaruga durante un Direct

La versione Switch di Ikaruga è stata confermata a inizio maggio da Nicalis, ma a quanto pare il publisher aveva proposto a Nintendo di effettuare l'annuncio durante un Direct. La casa di Kyoto, tuttavia, non era interessata alla proposta.

Come segnalato da Mynintendonews, infatti, un utente aveva chiesto a Nicalis perché non conservare un annuncio di questa portata in occasione di un Nintendo Direct, così da renderlo ancora più entusiasmante per i fan di Ikaruga. Il publisher ha riposto alla domanda del giocatore su Twitter, svelando un interessante retroscena: in effetti la proposta era stata fatta, ma Nintendo of America l'ha declinata senza mostrare particolare interesse.

Ad ogni modo, Ikaruga farà finalmente il suo approdo su Nintendo Switch il 29 maggio (rendendosi disponibile a 14,99 dollari in Nord America, e presumibilmente a 14,99 euro in Europa), includendo diverse feature coma la possibilità di selezionare 3 livelli di difficoltà e di optare per una modalità di visualizzazione a schermo verticale.

Se siete curiosi di vedere il gioco in azione sulla console ibrida, a questo indirizzo trovate un video gameplay della versione Switch di Ikaruga. Per tenervi aggiornati su tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.