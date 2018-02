Nintendo ha rimosso le recensioni degli utenti dall'eShop, poco dopo l'introduzione

Come vi abbiamo prontamente segnalato ha introdotto pochi giorni fa il supporto alle recensioni degli utenti nella versione web dell'eShop americano.

Ebbene, la casa di Kyoto ha già fatto dietrofront e nelle scorse ore ha rimosso la funzionalità. Sulle pagine dello store è ora possibile leggere il seguente messaggio: "Le recensioni degli utenti sono state messe offline al fine di valutare la funzionalità. Al momento, non sappiamo quando saremo in grado di fornire un aggiornamento al riguardo. Abbiamo apprezzato l'accoglienza positiva che le avete riservato e ringraziamo i giocatori che hanno condiviso i loro preziosi pareri sui giochi".

A parte ciò, non sappiamo molto altro, dal momento che Nintendo non ha fornito nessun'altra informazione. L'utenza aveva accolto l'aggiunta delle recensioni sull'eShop in maniera molto positiva, ed è un peccato che siano già state rimosse. Cosa ne pensate al riguardo?