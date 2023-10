Super Mario Bros Wonder: Nintendo rimuove video della mod in cui i fiori dicono parolacce

Manca poco all'uscita di Super Mario Bros Wonder, ma in rete già circolano i primi video di gameplay e le prime mod che si divertono a modificare alcuni aspetti del gioco. Fra queste, un fan ha creato una versione alternativa che faceva imprecare i fiori del gioco, prontamente rimossa da Nintendo.

Mentre Super Mario Bros Wonder fa incetta di recensioni positive, il modder noto come "Contendo" ha deciso di modificare il comportamento dei fiori parlanti, sostituendo le loro battute con alcune parolacce. Dopo che il video è stato rimosso, l'autore ha scritto in un tweet: "Ora fa ancora più ridere, sinceramente".

Non si tratta dell'unica mod emersa. L'utente "teesam", ad esempio, ne ha creata un'altra ispirata ad Undertale. Nintendo non è nuova a questo tipo di provvedimenti contro contenuti modificati e sta prontamente intervenendo, laddove possibile, per oscurare ogni contenuto non originale.

I fiori parlanti di Super Mario Bros Wonder hanno la funzione di dare consigli ai giocatori, o semplicemente possono farci avere dei commenti sullo scenario che li circonda. In ogni caso, nel gioco sarà possibile mutarli attraverso un'apposita opzione, se il giocatore lo desidererà.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Wonder, che sarà in uscita il 20 ottobre 2023 in formato fisico e digitale su Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED.