Nintendo rinnova i marchi Excite Truck, WaveBird e Game Boy Advance

Nintendo ha recentemente rinnovato numerosi marchi in suo possesso, tra questi anche Paper Mario, mossa legata ovviamente all'annuncio di Paper Mario The Origami King, in uscita il 17 luglio.

Altro marchio rinnovato è Excite Truck, legato ad un gioco per Wii uscito nel lontano 2006, ma non solo perchè sempre all'epoca Wii risale il marchio Mii, registrati nuovamente anche i nomi Game Boy Advance, Wii U e WaveBird, ovvero il celebre controller wireless per GameCube lanciato nel 2002.

Non è chiaro se Nintendo sia intenzionata a riutilizzare in qualche modo questi nomi o se il rinnovo sia solamente a scopo preventivo, lo scorso mese di gennaio la casa di Kyoto aveva registrato ben 39 marchi tra cui Kirby’s Adventure, Kid Icarus, Jam With The Band, Golden Sun Dark Dawn, Dillon’s Rolling Western The Last Ranger, Eternal Darkness, Majora’s Mask, Animal Crossing City Folk, Alleyway, WarioWare Smooth Moves, Wave Race, Mario Sports, Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!, Urban Champion, The Wind Waker, The Adventure of Link, Super Mario World, Super Mario Sunshine, Steel Diver, Kirby Mass Attack, Skyward Sword, Radar Mission, Phantom Hourglass, Ocarina of Time, Nintendo Presents Style Boutique, Nintendogs + Cats e Cruis'n.