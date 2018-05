Nintendo rinnova i marchi F-Zero, Pikmin, Star Fox, Nintendogs e Yoshi's Island

Nelle scorse ore, Nintendo ha rinnovato i diritti di sfruttamento per quindici marchi in sui possesso, tra cui nome come Star Fox, Pikmin, F-Zero, Yoshi's Island e Nintendogs, solamente per citarne alcuni.

Nel caso di Super Smash Bros la registrazione riguarda solamente il logo mentre negli altri casi è stato rinnovato il nome in lingua inglese. Da segnalare anche il rinnovo dei trademark di alcuni giochi usciti su Wii, tra cui Wii Fit, Wii Sports, Wii Music, Wii Play e Link's Crossbow Training.

Super Smash Bros

Star Fox

F-Zero

Pikmin

Yoshi's Island

Art Style

Flipnote Studio

Sin & Punishment

The Legendary Starfy

Nintendogs

Link's Crossbow Training

Wii Fit

Wii Music

Wii Play

Wii Sports

Il rinnovo dei trademark non indica necessariamente che nuovi giochi delle serie citate siano in fase di sviluppo ma dimostra la volontà di Nintendo di non voler abbandonare questi franchise, alcuni dei quali fermi da molto tempo, come F-Zero e Sin & Punishment. Il tempismo legato all'avvicinarsi dell'E3 di Los Angeles è certamente curioso ma potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza.

