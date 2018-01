Nintendo rinnova il marchio Animal Crossing; è in arrivo un nuovo titolo?

La testata Japanese Nintendo ha riportato la registrazione del marchioda parte diCo., Ltd. Questo prevede l'utilizzo del marchio per una moltitudine di applicazioni commerciali, e copre anche la categoria "videogiochi per home console e dispositivi portatili".

Tra le applicazioni troviamo inoltre "dispositivi mobile", "animali di pezza", "controller per videogiochi", "giochi da tavolo", "carte collezionabili" e "cover protettive". Sebbene non vi siano informazioni ufficiali a riguardo, la notizia potrebbe preannunciare l'arrivo di un nuovo gioco della serie Animal Crossing, o quantomeno di novità legate al franchise nato su GameCube.

L'ultima entry della serie è rappresentata dal titolo mobile Animal Crossing Pocket Camp, disponibile su App Store e Google Play.