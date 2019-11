Nintendo rinnova ancora il marchio Eternal Darkness: arriverà mai un seguito?

Nintendo lo ha fatto ancora. Per la quinta volta, la casa di Kyoto ha rinnovato i diritti sul marchio Eternal Darkness, videogioco horror pubblicato nel 2002 su Nintendo GameCube. L'ultima volta era accaduto nel maggio del 2017.

Stando a quanto riportato da JapaneseNintendo, il nuovo marchio è contrassegnato dal codice 87274495 e fa chiaramente riferimento ad un software videoludico. In ogni caso, non è detto che Nintendo stia lavorando ad un nuovo capitolo della serie, sebbene siano in tanti a richiederlo da molto tempo. È altamente probabile che la grande N abbia deciso di rinnovare il marchio per proteggere la sua proprietà intellettuale qualora decidesse di riportarla in vita in futuro. Una cosa è certa: non intende mollarlo.

Eternal Darkness: Sanity's Requiem, ricordiamo, è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Game Cube nel 2002, dapprima negli Stati Uniti d'America (giugno), e poi in Giappone (ottobre) e in Europa (novembre). Si tratta di un horror psicologico fortemente basato sui lavori di Howard Phillips Lovecraft ed Edgar Allan Poe, il cui sviluppo, curato dai ragazzi dell'ormai defunto studio Silicon Knights, si è rivelato piuttosto travagliato: inizialmente previsto su Nintendo 64 e poi spostato su GameCube, ha pure rischiato la cancellazione in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001. Dopo quei fatti, gli sviluppatori sono stati costretti a riscrivere parte della storia. Per fortuna, alla fine Eternal Darknes: Sanity' Requiem è riuscito a trovare la strada per la pubblicazione, ed è ancora oggi ricordato come uno dei migliori giochi usciti sul cubo di Nintendo.