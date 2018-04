Nintendo rinnova il sito di Animal Crossing: novità in vista per l'episodio Switch?

Nintendo of America sta rinnovando il sito ufficiale di Animal Crossing: molte pagine presentando testi placeholder introdotti al posto delle informazioni e delle news sul precedente capitolo, Animal Crossing Amiibo Festival. Novità in arrivo per l'episodio su Switch?

Nella pagina News del sito di Animal Crossing è possibile imbattersi in testi placeholder come "Aadipiscing elit, sed do eiusmod tempor inidunt ut labore et dolore magna aliqua"oppure "One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections", quest'ultimo tratto da La Metamorfosi di Franz Kafka.

Che gli spazi in questione siano destinati ad essere presto riempiti con contenuti dedicati al nuovo gioco della serie, non ancora annunciato? Da tempo si parla di un possibile arrivo di Animal Crossing su Nintendo Switch e non è escluso che la presentazione possa avvenire in uno dei prossimi Direct oppure all'E3 di giugno.