Nintendo, la nuova sede slitta al 2028: l'edificio verrà reso ancora più grande

Nintendo ha ufficialmente confermato che l'apertura della sua nuova sede di sviluppo a Kyoto è stata rinviata. La compagnia ha intenzione di ampliare ulteriormente l'edificio e renderlo adatto ad un numero ancor maggiore di collaboratori, motivo per cui i lavori proseguiranno più di quanto previsto originariamente.

Lo scorso anno, la grande N ha acquistato con successo un terreno vicino alla sua sede principale a Kyoto e ha annunciato di voler costruire lì un nuovo centro di sviluppo. L'area di circa 10.000 metri quadrati, che Nintendo ha acquistato per 5 miliardi di yen (34,7 milioni di dollari), sarà la sede del suo nuovo edificio, provvisoriamente chiamato Corporate Headquarters Development Center Building No 2.

Il piano originale prevedeva che l'edificio sarebbe stato alto 12 piani e sarebbe stato completato nel 2027. Tuttavia, già Nikkei aveva riferito ad agosto che Nintendo stava valutando la possibilità di rinviare la data di completamento di un anno o più per rendere l'edificio più grande. In una presentazione nell'ambito del briefing sui risultati finanziari per il secondo trimestre dell'anno finanziario, Nintendo ha ora confermato quanto anticipato.

"Ci sono piani per costruire il Corporate Headquarters Development Center Building No 2. (nome provvisorio) adiacente al quartier generale di Nintendo", afferma la compagnia di Shuntaro Furukawa. "Inizialmente avevamo annunciato che un edificio di 12 piani sarebbe stato completato nel 2027, ma abbiamo rivisto il nostro piano originale e abbiamo deciso di ingrandire l'edificio. Pertanto, la costruzione dovrebbe essere completata nel 2028. Questo secondo centro di sviluppo svolgerà un ruolo importante nel rafforzare le nostre capacità di ricerca e sviluppo".

Il precedente rapporto di Nikkei affermava che Nintendo prevede un aumento del personale a lungo termine e sta quindi valutando l'aggiunta di piani extra all'edificio, che per forza di cose richiederanno dei tempi di realizzazione più estesi.

Intanto il prezzo delle azioni di Nintendo schizza alle stelle dopo l'annuncio del film live action di Zelda.