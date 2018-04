Nintendo: risultati finanziari positivi, grande successo per Switch e Super Mario Odyssey

Nintendo ha annunciato i risultati finanziari dello scorso anno fiscale, terminato il 31 marzo 2018. Dodici mesi decisamente positivi per la compagnia, la quale può contare sul successo di Switch e dei suoi giochi First Party.

Dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 Nintendo ha distribuito 15.05 milioni di console Switch, grande successo anche per il software con Super Mario Odyssey a quota 10.41 milioni, Mario Kart 8 Deluxe a 9.22 milioni e Splatoon 2 a 6.02 milioni, per un totale di 63.51 milioni di giochi venduti.

Anche le vendite della famiglia 3DS si sono mantenute ben salde, con un totale di 6.40 milioni di console distribuite, Pokemon Ultrasole e Ultraluna si sono dimostrati i giochi più popolari per la piattaforma, con 7.51 milioni di unità. Nintendo ha ottenuto profitti anche dal mercato digitale, con le vendite eShop che hanno toccato quota 60.8 miliardi di yen, in crescita dell'87% rispetto al 2016.

Super Nintendo Classici Mini ha piazzato 5.28 milioni di pezzi mentre il brand Amiibo può contare su 5.80 milioni di carte vendute e 10.30 milioni di statuine. Positivo anche il segmento dei giochi per smartphone, grazie al successo di Animal Crossing Pocket Camp, Super Mario Run e Fire Emblem Heroes, i quali hanno generato introiti pari a 39.3 miliardi di yen.

Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2019) Nintendo si aspetta di distribuire 20 milioni di Switch, portando il totale a 37.79 milioni, mentre le console della famiglia 3DS dovrebbero raggiungere quota quattro milioni di pezzi venduti, in leggero calo rispetto all'anno precedente.