Nintendo ritorna tra i migliori brand del mondo secondo l'agenzia Interbrand

Durante gli anni di Wii U, la popolarità di Nintendo calò in modo deciso, nonostante 3DS continuasse ad ottenere buoni risultati. La riduzione del market share andò a danneggiare anche la popolarità del brand. Non a caso, nel 2014 l'agenzia di consulenza globale Interbrand smise di inserire la casa di Kyoto nella top 100 dei marchi più importanti.

Grazie al successo di Switch, la situazione è cambiata. Dopo quattro anni dall'ultima volta, Interbrand ha inserito nuovamente Nintendo all'interno della lista, alla novantanovesima posizione per l'esattezza. Microsoft occupa la quinta piazza, mentre Sony la cinquantanovesima. È bene precisare, in ogni caso, che a differenza di Nintendo queste ultime due operano in molteplici settori. La grande N è a tutti gli effetti l'unica compagnia esclusivamente videoludica ad apparire nella lista. Tra le altre figurano giganti del calibro di Apple, Google e Amazon, oltre ad aziende che operano in tecnologia, automotive, ristorazione e molto altro. Come vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, la "rinascita" del brand Nintendo è avvenuta anche nel Regno Unito, dove, pur essendo ancora dietro a PlayStation, è diventato più popolare di Xbox.

In una recente intervista, Reggie Fils-Aime ha dichiarato che Nintendo non compete solamente contro Xbox e PlayStation, bensì anche con altre forme di intrattenimento, come il mobile gaming, i social e il video streaming. L'obiettivo della casa di Kyoto è "conquistare" il tempo libero delle persone.