Nintendo rivela la Top 10 degli indie più venduti su Switch

Anche per via della sua natura ibrida e per aver reso dunque godibili alcuni dei migliori videogame indie in circolazione anche in modalità portatile, è innegabile che la scena indipendente abbia avuto un grandissimo successo su Nintendo Switch.

La Grande N ha appena svelato la Top 10 dei giochi indie più venduti sulla propria console. Non si tratta in realtà una classifica, tanto che è specificato che i titoli sono inseriti in ordine sparso, ma è comunque interessante notare i nomi presenti:

Stardew Valley

Hollow Knight

Overcooked 2

Undertale

Dead Cells

Enter the Gungeon

Graceful Explosion Machine

Celeste

Golf Story

Overcooked

Da notare come praticamente tutti i videogame in lista abbiano ricevuto un supporto costante da parte degli sviluppatori: i due Overcooked hanno ricevuto diversi DLC, Dead Cells ha un DLC in arrivo, di Hollow Knight c'è un sequel in sviluppo, ci sono nuovi livelli in arrivo su Celeste, di Undertale è in arrivo il sequel Deltarune, giusto per citarne qualcuno.

La Grande N inoltre non sembra voler rallentare su questo fronte, dato l'annuncio di Cuphead su Nintendo Switch e l'arrivo di interessantissimi giochi come Nuclear Throne o il bizzarro crossover tra Crypt of the Necrodancer e The Legend of Zelda.

E voi che ne pensate della lista? Qual è il videogioco indie che preferite giocare su Switch?