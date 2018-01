Nintendo Russia suggerisce che a breve arriveranno news sul rumoreggiato direct di gennaio

Nella giornata di oggirispondendo alla domanda di un fan ha suggerito che a breve arriveranno notizie ufficiali riguardo il tanto rumoreggiato direct fissato, secondo le voci di corridoio, all'11 gennaio.

La divisione russa della Grande N ha infatti scritto quanto segue a un utente che chiedeva conferme per il direct: "Buon pomeriggio. Segui le notizie, aspettati qualcosa a breve". Pare proprio, dunque, che Nintendo abbia qualcosa in serbo per noi, e stando a queste ultime affermazioni, sembra che non dovremo aspettare a lungo per saperne di più. Non ci resta dunque che attendere eventuali aggiornamenti per ottenere ulteriori informazioni in merito. Ricordiamo che secondo i rumor degli ultimi mesi durante il direct vederemo, fra le altre cose, il nuovo Yoshi, Kirby, Pokemon Switch, il primo gioco di SNK per Switch (magari The King of Fighters XIV?) e Metroid Prime 4. E voi cosa vi aspettate dell'evento in diretta di Nintendo?