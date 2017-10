Nintendo sarà a Lucca Comics & Games 2017: il programma delle attività

: Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà presente all’edizione 2017 di Lucca Comics & Games che aprirà le sue porte il 1 novembre per proseguire fino a domenica 5 novembre, animando la storica cittadina toscana.

Nintendo porterà a Lucca Comics & Games il nuovo e acclamato Super Mario Odyssey, insieme a tantissimi titoli per Nintendo Switch e tanto divertimento per tutti i visitatori. Per la prima volta nella storia della sua partecipazione a Lucca, Nintendo sarà presente con un impattante padiglione monografico. L’area, posizionata in Piazza Bernardini, sarà dedicata alla prova di gioco di tantissimi titoli Nintendo e terze parti per Nintendo Switch, la console innovativa e dinamica che offre la libertà di giocare dove, quando e con chi vuoi, portando il meglio del divertimento della grande N all’interno della kermesse.

La proposta di titoli Nintendo Switch è sempre più appetibile e ampia! A Lucca Comics & Games una line up qualitativamente elevatissima soddisfa l’esigenza di intrattenimento e divertimento dei giocatori con titoli esclusivi, primo fra tutti Super Mario Odyssey, fresco di lancio il 27 ottobre e giocabile in versione completa dai visitatori. In questa nuova avventura, Mario ha un mondo tutto nuovo da esplorare! Da rovine misteriose a città illuminate, ogni regno è come un parco giochi ricco di segreti e lune da scovare! Mario non è da solo in questa avventura! Con lui c'è Cappy, un personaggio misterioso che si è trasformato nell'inconfondibile cappello rosso di Mario.

Tanto divertimento con tutti i titoli per Nintendo Switch presenti nel parterre dello stand: da Pokkén Tournament DX, adrenalinico gioco Pokémon di combattimento uno contro uno, a Splatoon 2, con nuovi livelli, nuovi stili, nuove armi e molto altro, passando per ARMS, gioco di combattimento multiplayer unico, che mescola elementi della boxe e degli sparatutto, in cui lotti usando braccia estensibili, Mario Kart 8 Deluxe, il Mario Kart migliore di sempre e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura.

Grande l’offerta di giochi di terze parti per Nintendo Switch. A Lucca Comics & Games sarà possibile provare, nelle diverse modalità di gioco offerte da Nintendo Switch (TV, da tavolo e portatile), alcuni tra i titoli più attesi e noti. In anteprima esclusiva verranno presentati DOOM e The Elder Scroll vs Skyrim, celebri titoli di Bethesda dedicati alla poliedrica console Nintendo Switch in uscita rispettivamente il 10 e il 17 Novembre. Grande attenzione anche su NBA 2K di 2K Sports, FIFA 18 di EA Sports, Mario+Rabbids: Kingdom Battle di Ubisoft e Dragon Ball Xenoverse 2 di Namco Bandai Entertainment.

Segnaliamo che nel padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato si svolgeranno una serie di tornei dedicati ai best seller di Nintendo Switch: Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe e Pokkén Tournament DX.

Nintendo sarà inoltre presente all’interno dell’area dedicata al mondo Pokémon, situata all’interno del Family Palace, al Real Collegio, regno delle famiglie e dei bambini, come sempre accessibile gratuitamente. Per prepararsi all’arrivo di Pokémon Ultrasole e Ultraluna, i tanto attesi titoli per Nintendo 3DS in arrivo il 17 novembre, sarà possibile allenarsi con Pokémon Sole e Pokémon Luna e partecipare o assistere alle tantissime attività organizzate in collaborazione con la community Pokémon Millennium insieme ai suoi youtuber Cydonia e Chiara, con la community Pokémon Central e con gli Starter, il trio di youtuber pokémonari Federic95ita, Tuberanza e Dlarzz :

Di seguito gli appuntamenti all’interno dello stand Nintendo (Piazza Bernardini)

Mercoledì 1 – Durante la prima giornata i fan dei Pokémon potranno conoscere dal vivo i rappresentanti delle community di Pokémon Millennium e Pokémon Central e gli Youtuber Cydonia e Chiara e partecipare insieme a loro a tante sfide su Nintendo Switch!

Giovedì 2, dalle 15.00 alle 17.00 – Cydonia sfida i fan a entusiasmanti partite a Pokkén Tournament Deluxe!

Sabato 4, dalle 14.00 alle 18.00 – Torneo di Pokkén Tournament DX organizzato da Pokémon Millennium.

Domenica 5, dalle 11.00 alle 12.00 – Il trio degli Starter (Federic95ita, Tuberanza e Dlarzz) sfidano il pubblico a Pokkén Tournament DX.

Domenica 5, dalle 15.00 alle 16.00 – gli Starter sfidano il pubblico a Mario Kart 8 Deluxe.

Di seguito gli appuntamenti all’interno dello stand Pokémon (Family Palace, Real Collegio)

I ragazzi di Pokémon Millennium e Pokémon Central insegnano e dimostrano ai fan come si gioca a Pokkén Tournament DX nelle seguenti giornate e orari:

Mercoledì 1, dalle 17.00 alle 18.00

Giovedì 2, dalle 11.00 alle 13.00

Venerdì 3, dalle 11.00 alle 13.00

Sabato 4, dalle 11.00 alle 13.00

Domenica 5, dalle 11.00 alle 13.00

Inoltre, lo spazio Nintendo all’interno dell’area Pokémon ospiterà la mostra “Alola e i suoi abitanti – arte e creatività in Pokémon Sole e Pokémon Luna”, dove 52 artwork esclusivi dedicati ai Pokémon verranno esposti in un’area dedicata.

Di seguito gli appuntamenti sul Palco Centrale di Lucca

Sabato 4, dalle 16.55 alle 17.05 - Il trio degli Starter (Federic95ita, Tuberanza e Dlarzz) proporrà una visione commentata di alcuni trailer di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna.

Sabato 4, dalle 18.25 alle 18.35 - Francesco Fossetti di Everyeye.it, insieme a Cydonia, commenteranno Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.

Domenica 5, dalle 16.40 alle 16.50 - Sul palco di Lucca Cydonia e Chiara parleranno dei Pokémon al pubblico.

Domenica 5, dalle 18.25 alle 18.35 - Francesco Fossetti di Everyeye.it, insieme a Cydonia, commenteranno Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.

Mercoledì 1° novembre alle 15.00 i fan dei Pokémon potranno assistere in compagnia della community di Pokémon Millennium, Cydonia, Chiara e Pokémon Central alla proiezione gratuita in anteprima italiana del nuovo film Pokémon Scelgo Te! presso il Cinema Centrale in Piazza Cittadella. Vieni con un po' di anticipo per assicurarti il tuo posto in sala!