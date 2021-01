Nintendo e Satoru Iwata, data di lancio per il libro tributo: preordini aperti

A seguito della pubblicazione nel Sol Levante, la casa editrice VIZ Media aveva confermato l'arrivo del libro tributo a Satoru Iwata anche sul mercato editoriale occidentale.

Dopo averne confermato una traduzione in lingua inglese nell'estate dello scorso anno, VIZ Media è ora pronta ad avviarne la distribuzione. Il volume è proposto al prezzo di 22,99 dollari (equivalenti a circa 19 euro) in un'edizione con copertina rigida. Con un totale di 176 pagine, "Ask Iwata" raggiungerà il mercato editoriale il prossimo 13 aprile 2021. Nel frattempo, i giocatori desiderosi di assicurarsene una copia possono procedere con il preordine attraverso la pagina dedicata del sito di VIZ Media, raggiungibile tramite il link disponibile in calce a questa news.



"Ask Iwata" punta a ricordare e celebrare una delle figura più amate dell'universo videoludico. Compianto ex Presidente e CEO di Nintendo, la storia di Satoru Iwata restituisce l'immagine di un dirigente appassionato ed estremamente umano. Giocatore e sviluppatore ancor prima che manager, il personaggio viene raccontato nel volume tramite una raccolta di interviste, incluse due conversazioni con Shigeru Miyamoto e Shigesato Itoi, creatore della serie EarthBound. Uno strumento interessante per ripercorrere la storia di colui che ha guidato il lancio di Nintendo DS e Wii, oltre che posto le basi per l'esordio di Nintendo Switch e di Pokémon GO.