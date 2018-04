Nintendo: Satoru Shibata lascia l'Europa, prime dichiarazioni di Shuntaro Furukawa

Come riportato questa mattina, Tatsumi Kimishima abbandonerà il ruolo di Presidente Nintendo dal prossimo 28 giugno ma ci sono anche altri stravolgimenti nelle cariche della casa di Kyoto, scopriamo così che Satoru Shibata abbandonerà la divisione europea per tornare in Giappone.

Satoru Shibata ha guidato per anni la divisione europea di Nintendo ed ha ora abbandonato il suo ruolo per unirsi alla dirigenza di Nintendo Corporation in Giappone, il suo successore non è stato ancora designato.

Shuntaro Furukawa prenderà invece il posto di Tatsumi Kimishima il prossimo 29 giugno, per l'occasione il nuovo Presidente di Nintendo of Japan ha dichiarato i suoi obiettivi sulle pagine di Bloomberg: "Faremo crescere la compagnia fino a portarla al suo massimo potenziale. Lavorerò duramente per bilanciare le tradizioni di Nintendo: originalità e flessibilità. Sono cresciuto giocando con il NES e adesso lavoro insieme a Shigeru Miyamoto, un sogno per me... adesso però è il momento di agire e farò di tutto per gestire al meglio questa compagnia."

Furukawa diventerà nuovo Presidente effettivo dal 29 giugno 2018, giorno successivo alle dimissioni dell'attuale CEO Kimishima, il quale ha guidato Nintendo nell'era di Switch.