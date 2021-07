Sconti Nintendo: i bundle con Switch e Switch Lite in offerta da GameStopZing

Il ricchissimo Volantone di luglio di GameStopZing include una marea di sconti su console, videogiochi, accessori e articoli di merchandising. Immancabili anche le offerte dedicate al mondo Nintendo: scopriamo assieme le opportunità sull'acquisto delle console della famiglia Switch.

Se siete interessati alla classica Nintendo Switch, allora potete approfittare di un bundle proposto a 359,98 euro (fino al 14 luglio) che offre una console (grigia oppure blu/rosso neon), un set di personalizzazione di Nintendo Labo e un videogioco a scelta tra New Pokémon Snap, Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe. Se invece cercate una console da portarvi in giro, allora c'è Nintendo Switch Lite (grigia, gialla, turchese, corallo o blu) in bundle con un abbonamento a Nintendo Switch Online di tre mesi al prezzo complessivo di 219,98 euro. Questo bundle sarà disponibile all'acquisto fino al 4 agosto.

Ne approfittiamo per segnalarvi, inoltre, che in occasione del lancio di Mario Golf Super Rush, GameStopZing ha anche scontato numerosi videogiochi con protagonista l'idraulico italiano a 49,98 euro: tra quelli inclusi nella promozione (valida fino al 7 luglio) ci sono Super Mario Party, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici - Tokyo 2020 e Super Mario Maker 2.