Nintendo: settembre è stato un ottimo mese, come mostrato nel video recap

Anche il mese di settembre è andato via e, come di consueto, Nintendo ha deciso di ricordare a tutti i propri fan le principali produzioni pubblicate e annunciate nel corso del mese di settembre 2022. Il mese ormai passato è stato un periodo molto intenso per i fan della Grande N, i quali hanno ricevuto grandi annunci e tante conferme.

Tra campagne sconti nei lidi di Nintendo eShop, conferenze a tema Nintendo e non solo, per i felici possessori di Nintendo Switch vi è stato un settembre all'insegna delle grandi novità. Tuttavia, i recenti annunci della compagnia orientale non fanno riferimento al solo panorama videoludico: nell'ultimo periodo, infatti, Nintendo Pictures è approdato sul web e ha aperto i battenti, avendo così preparato gli utenti all'arrivo di tante novità anche sul versante delle produzioni cinematografiche.

Le ultime settimane, così come le ultime ore, hanno infatti portato all'annuncio ufficiale di un nuovo Nintendo Direct dedicato al film di Super Mario, mantenendo comunque alte le aspettative dei videogiocatori con un Direct di settembre targato Nintendo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il Nintendo Direct del 13 settembre, infatti, ha portato con sé numerose novità: tra un nuovo trailer dedicato al venturo Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'ufficializzazione di Fire Emblem Engage, Just Dance 2023, Pikmin 4, The Legend of Zelda: Tiers of the Kingdom e tante altre produzioni, di certo non sono mancate le soprese in casa Nintendo. Tra i tanti arrivi sulla console ibrida Nintendo, infatti, dobbiamo considerare anche l'approdo di Splatoon 3 sul mercato, a cui hanno fatto seguito tanti altri contenuti come Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational.

Non sono mancate novità anche per Nintendo Switch Online, il cui pacchetto aggiuntivo ha visto l'inserimento di nuovi contenuti per il Sega Mega Genesis e per il Nintendo 64. Inoltre, recentemente è arrivato anche un update dedicato a Mario Strikers Battle League Football, il quale introduce il nuovo stadio Planetoid, il nuovo abbigliamento "Barrel Gear" e l'arrivo di Pauline e Diddy Kong.

I fan Nintendo potranno ritenersi soddisfatti del mese di settembre 2022, seppure le novità non si limitino a quelle da noi elencate qui sopra. Qualora foste interessati a saperne di più circa il recap mensile di Nintendo, in calce alla notizia troverete il video prodotto dal canale Youtube di Nintendo.