Nintendo: Shigeru Miyamoto ricorda Satoru Iwata in un libro

Che il papà di Super Mario, Shigeru Miyamoto e l'indimenticato ex presidente di Nintendo Satoru Iwata, scomparso nel 2015, fossero molto amici, è cosa nota. Un libro uscito oggi in Giappone contiene un'intervista rilasciata da Miyamoto che fa ulteriore luce sulla profondità del rapporto tra i due.

"Per me era un amico prima di tutto. Non mi ha fatto mai sentire come se fosse il mio capo o come se io lavorassi per lui. Non si arabbiava mai, non abbiamo mai litigato su niente". Miyamoto racconta insomma che non c'è mai stato attrito tra di loro, nonostante il fatto che Iwata, di sette anni più giovane di lui, fosse diventato il suo capo.

"Normalmente, se qualcuno più giovane di te e con meno anni di esperienza diventa presidente, può diventare difficile andarci d'accordo, ma non è mai stato così. È sempre stato ovvio che fosse più adatto di me per la posizione, per cui non è mai stato un problema. Forse è stata la cosa che ci ha permesso di essere davvero amici".

L'amicizia tra i due cominciò... a tavola. "Nintendo non paga per le spese sociali, per cui dovevamo fare alla romana per il conto. E poi è diventata una tradizione che è durata anche dopo che lui è diventato presidente e io dirigente".

Miyamoto ha poi parlato della situazione attuale di Nintendo, senza Iwata: "Da quando non c'è più Nintendo sta andando comunque bene. Ha lasciato un'eredità che si nota nel lavoro degli impiegati più giovani oggi. L'unico problema è che se mi viene qualche idea strampalata, non ho nessuno con cui condividerla il lunedì successivo. Non posso più sentirgli dire "Oh, a proposito di quella cosa...", ed è un po' un problema per me. Mi rende triste".

Le conversazioni a pranzo tra Iwata e Miyamoto erano infatti sempre piene di idee, ed è proprio da una di queste che nacque l'idea per quello che diventò poi il Nintendo DS, dopo che l'allora presidente Hiroshi Yamauchi aveva richiesto lo sviluppo di un dispositivo con due schermi.

Che ne pensate delle parole di Miyamoto?