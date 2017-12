Nintendo si aspetta di vendere 20 milioni di Switch durante il prossimo anno fiscale

Il primo anno di vita diè stato molto positivo, nei primi nove mesi la console ha venduto oltre dieci milioni di pezzi in tutto il mondo ( tre solo in Giappone), superando le aspettative della compagnia e degli analisti. Per il 2018 però la casa di Kyoto vuole migliorare notevolmente questi risultati...

Il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ha recentemente dichiarato che l'azienda si aspetta di vendere 20 milioni di Switch durante il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019. Un traguardo importante, ma non impossibile da raggiungere, secondo le parole di Kimishima, il quale ribadisce come nel 2018 arriveranno tanti titoli di spessore capaci di offrire "nuovi modi di giocare" e pensati per accontentare un pubblico decisamente vasto.