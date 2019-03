Nintendo si prepara a lanciare uno smartphone da gaming?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal DigiTimes, Nintendo sarebbe sempre più interessata al business degli smartphone da gaming ed avrebbe l'intenzione di lanciare un proprio dispositivo mobile nel prossimo futuro.

L'indiscrezione proviene da una non meglio precisata fonte "molto vicina a progetto", sembra che i vertici della casa di Kyoto abbiano incontrato numerosi produttori di smartphone e device elettronici in Cina con l'obiettivo di commissionare la produzione di uno smartphone.

Al momento però non c'è niente di sicuro: "Quello degli smartphone da gaming sia ancora un segmento di mercato piuttosto di nicchia, tuttavia sembra che Nintendo stia cercando o pianificando di entrare in questo business, così da competere con nomi come Xiaomi, Nubia e Vivo."

Le speculazioni parlano di uno smartphone integrato con Nintendo Switch, tuttavia la casa di Kyoto non ha mai confermato questa indiscrezione e al momento la situazione appare piuttosto nebulosa e ben poco chiara. Non è un mistero che la compagnia stia cercando di diversificare i suoi affari, come dimostrano l'ingresso nel mercato del cinema (con il film di Super Mario) e nei parchi di divertimento, con l'apertura di Super Nintendo World nel 2020.