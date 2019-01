Nintendo è soddisfatta dei risultati di Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee

Nonostante Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee abbiano ricevuto pareri contrastanti dalla critica e da alcuni fan, visto il radicale cambiamento nel gameplay che ha modificato la formula standard dei titoli della serie, in favore di meccaniche più semplici prelevate da Pokémon Go, il gioco non ha deluso le aspettative, rivelandosi un successo.

Ne ha parlato il CEO di Niantic, John Hanke, che ha dicharato ai microfoni di Business Insider che Nintendo e The Pokémon Company sono molto soddisfatti dei risultati nel lungo periodo, e che spera che in futuro la serie principale attingesse ancora di più dal gioco mobile. Hanke ha anche detto che gli sviluppatori di Niantic sono ovviamente consapevoli della grandissima popolarità che la serie è tornata ad avere anche grazie al loro titolo, ed ha promesso di continuare a pubblicare continui aggiornamenti per Pokémon Go anche nel corso del 2019.

In effetti non c'è da stupirsi, considerando che l'app, che è ancora attualmente il titolo di punta dell'azienda, dal momento del lancio ha guadagnato un totale di circa due miliardi di dollari. I fan delle celebri creaturine, oltre ai due titoli in questione, possono invece attendere con fiducia il lancio del gioco per la console ibrida di Nintendo, previsto entro la fine dell'anno. Non perdetevi a riguardo tutti gli ultimi rumor su Pokémon Switch.