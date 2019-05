Nintendo, Sony e Microsoft celebrano la Festa della Mamma

I curatori dei canali Twitter e Facebook principali di Sony, Microsoft e Nintendo celebrano la Festa della Mamma 2019 con delle simpatiche iniziative social che coinvolgono tutti i videogiocatori e le videogiocatrici.

Il canale Twitter di Nintendo of America, ad esempio, invita gli appassionati della console ibrida della grande N a passare un Joy-Con alla propria amata madre per condividere insieme a lei un po' di sano divertimento a tema videoludico con uno dei tanti titoli Nintendo Switch che favoriscono il gioco in multiplayer locale.

I gestori del portale Facebook ufficiale di PlayStation Italia decidono invece di puntare tutto sull'ironia e di infrangere lo stereotipo del rapporto conflittuale tra le mamme (e più in generale gli adulti) e i moderni videogames con un video che, tra rocamboleschi incidenti a Gran Turismo Sport e buffi Game Over nella dimensione sci-fi di Horizon Zero Dawn, augura buone feste a tutte le mamme nabbe del mondo.

Ben più "maturo" e diretto è invece il messaggio che il canale Twitter di Microsoft condivide con tutti i fans della galassia Xbox e alle "mamme che spaccano" giocando a Mortal Kombat 11. Sempre alla Festa della Mamma è infine dedicata la nuova iniziativa promozionale di Amazon, con tantissimi sconti su prodotti tecnologici che comprendono, ovviamente, anche i videogiochi.