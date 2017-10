Nintendo sorpresa quanto i giocatori per la compatibilità dei pad GameCube

Una delle caratteristiche più attese e richieste dai fan diè certamente la possibilità di giocare ai vecchi classici grazie alla, e in particolare i giocatori si augurano di poter vedere in catalogo i giochi per

La console, infatti, ha regalato diverse ore di divertimento grazie a esclusive come Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, Metroid Prime e tanti altri. Un'ulteriore conferma sembrava arrivare anche dal firmware 4.0 di Nintendo Switch, che permette ora di collegare i controller GameCube alla console grazie all'adattatore realizzato per Wii U.

Sfortunatamente, pare che gli agognati titoli per il cubo non arriveranno tanto presto, in quanto la stessa Nintendo si è detta sorpresa dalla compatibilità delle periferiche GameCube.

"L'ultimo aggiornamento software ha abilitato il supporto alle periferiche di terze parti", ha dichiarato il presidente della divisione americana di Nintendo Reggie Fils-Aime in un'intervista con Kotaku.

"Questo ha fatto in modo che funzionasse anche l'adattatore che permetteva di collegare a Wii U i pad del GameCube. A questo riguardo non c'è alcun annuncio da fare e, a dire la verità, il funzionamento della periferica ha sorpreso i giocatori quanto noi".

Nostalgia rimandata dunque, almeno fino a questo momento.