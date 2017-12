Nintendo sottolinea il successo dei DLC su Switch e anticipa novità per i Joy-Con

In una recente intervista concessa alla testa di IGN.com, Shinya Takahasi, general manager della divisione dell'Entertainment Planning and Development di, è tornato a parlare del successo di, console che, secondo le previsioni aziendali, potrebbe arrivare a vendere 20 milioni di unità nel suo primo anno fiscale.

Nello specifico, Takahasi ha voluto sottolineare come i DLC e i contenuti aggiuntivi proposti per i giochi disponibili su Switch abbiano riscosso un certo successo, essendo stati sia acclamati dalla critica per la bontà dei loro contenuti ludici, sia ben accolti dai giocatori che hanno deciso di investire denaro aggiuntivo per godere di un'esperienza maggiormente estesa, come accaduto nel caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Meritevole di menzione, inoltre, il fatto che titoli multiplayer come Splatoon 2 e ARMS abbiano ricevuto in maniera sistematica update e numerose novità di gioco gratuite che hanno reso le rispettive community particolarmente attive nel corso del tempo.

In aggiunta, si è discusso dei futuri piani dell'azienda nei riguardi degli ormai iconici Joy-Con: Nintendo è rimasto molto sorpresa dagli utenti che, fantasiosamente, hanno personalizzato e modificato i controller nei più disparati modi. Questo ha spinto la casa di Kyoto a prendere in considerazione l'introduzione di nuove colorazioni e nuovi accessori da lanciare in un futuro non meglio precisato. In tal caso, non ci resta che attendere maggiori informazioni al riguardo, e vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per non perdervi futuri aggiornamenti.