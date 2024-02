Nintendo spaccatutto! Switch a 139.36 milioni con oltre un miliardo di giochi venduti

Nintendo ha annunciato che le console della famiglia Switch hanno totalizzato 139.36 milioni di unità distribuite dal marzo 2017 al 31 dicembre 2023. Nell'ultimo trimestre la casa di Kyoto ha piazzato 6.9 milioni di console e 66.87 milioni di videogiochi.

Si aggiorna anche la classifica dei dei giochi Nintendo più venduti di questa generazione. Da notare il successo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che sfonda il tetto delle 20 milioni di copie vendute in sei mesi.

Mario Kart 8 Deluxe – 60.58 milioni Animal Crossing New Horizons – 44.79 milioni Super Smash Bros Ultimate – 33.67 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 31.61 milioni Super Mario Odyssey – 27.65 milioni Pokemon Spada e Scudo – 26.17 milioni Pokemon Scarlatto e Violetto – 24.36 milioni Super Mario Party – 20.34 milioni The Legend of Zelda Tears of the Kingdom – 20.28 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe – 17.20 milioni

Scopriamo inoltre che Luigi's Mansion 3 ha venduto 13.98 milioni di copie, Super Mario 3D World + Bowser's Fury 13.17 milioni Nintendo Switch Sports 12.48 milioni e Mario Party Superstars 12,31 milioni. Boom per Super Mario Bros Wonder a quota 11.96 milioni di copie in due mesi mentre Splatoon 3 raggiunge le 11.71 milioni di copie vendute.

Pikmin 4 si ferma a 3.33 milioni di copie mentre Super Mario RPG piazza 3.14 milioni di unità nel primo mese. In totale sono stati venduti dal 2017 ben 1.2 miliardi di videogiochi per Nintendo Switch.