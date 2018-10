Nintendo: spese pubblicitarie in flessione negli Stati Uniti?

Dopo un'investimento di circa 6,2 milioni di dollari nel solo mese di agosto, le spese pubblicitarie di Nintendo all'interno del mercato USA sono crollate a "soli" 4,45 milioni nel corso del mese di settembre.

Focus della campagna pubblicitaria di Nintendo è stato il Nintendo Labo: Kit Veicoli, nuova versione del peculiare mix tra fai-da-te ed intrattenimento videoludico prodotto dalla casa di Kyoto. La promozione di quest'ultimo ha infatti assorbito, da sola, circa 1,6 milioni di dollari, pari a poco più di un terzo dell'intero budget pubblicitario del mese di settembre.

Di ben altro livello sono state invece le risorse messe in campo da Sony, che si aggiudica il vertice con una spesa pubblicitaria mensile di ben 24,2 milioni di dollari. Una cifra esorbitante, che tuttavia non sorprende eccessivamente se si considera che include l'intera campagna promozionale dell'esclusiva di punta più recente di casa Sony: Marvel's Spider-Man.

In posizione mediana si colloca invece Microsoft, con una spesa complessiva di circa 8,2 milioni di dollari, focalizzata principalmente sulla promozione di due prodotti: Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19.

Questi dati, per quanto limitati al mercato USA, danno certamente una visione interessante di quali risorse questi tre grandi colossi del mercato videoludico siano in grado di mettere in campo per promuovere i propri prodotti. In effetti, per il solo mese di settembre, si parla di una cifra complessiva di circa 36 milioni di dollari. Un totale certamente destinato a crescere esponenzialmente con l'avvicinarsi del periodo natalizio.

Ve lo aspettavate? E, soprattutto, ricordate, nella vostra carriera videoludica, una particolare campagna pubblicitaria che abbia effettivamente influito sulla vostra scelta finale di acquistare il software proposto? Se sì, raccontatecelo nei commenti!