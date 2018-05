Nintendo sta lavorando su una nuova versione dei Joy-Con per Switch

Nintendo ha recentemente sottoposto un nuovo brevetto alla FCC (Federal Communications Commission), la commissione federale per le comunicazioni americana, tramite il quale emerge l'arrivo di un nuovo modello dei Joy-Con Switch.

I documenti depositati da Nintendo per i test svelano solamente la presenza di una componentistica interna profondamente rivisitata rispetto ai modelli attuali, in particolare il trasmettitore del segnale sarebbe stato sostituito con un modello nuovo caratterizzato da una portata maggiore e da minori consumi.

Nintendo è ora in attesa delle certificazioni necessarie per poter commercializzare il prodotto, esteticamente i "nuovi" Joy-Con dovrebbero essere identici a quelli attuali, non sappiamo dunque se la casa di Kyoto si limiterà a sostituire gradualmente i controller nelle nuove confezioni di Switch o se pubblicizzerà in qualche modo l'arrivo dei Joy-Con 2, magari con nuove colorazioni o bundle.