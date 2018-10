Nintendo sta sperimentando con la VR, la compagnia vuole proporre nuove esperienze

Nel corso degli ultimi anni, Nintendo ha ribadito a più riprese di non avere in cantiere alcun progetto concreto che abbia a che fare con la Realtà Virtuale, tecnologia che ha trovato il suo spazio prevalentemente su PC con dispositivi come Oculus Rift e HTC Vive, e con PlayStation VR nel mondo console.

Per quanto la situazione sia rimasta sostanzialmente inalterata, Reggie-Fils Aime, presidente della divisione nordamericana della grande N, ha però ammesso che la compagnia sta attivamente sperimentando con la VR, e che intende prima o poi proporre ai suoi clienti delle "nuove esperienze". Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni rilasciate durante il Geekwire Summit di Seattle.



"Questo è un argomento su cui riflettiamo costantemente, e con cui sperimentiamo. Per la Realtà Virtuale, ci siamo detti: è una tecnologia che teniamo d'occhio, ma deve pur sempre risultare divertente. Questa è la nostra missione. E questo è ciò in cui probabilmente riusciamo meglio degli altri. Non abbiamo nulla da annunciare qui su questo palco. Ci saranno sempre delle tecnologie con cui continueremo a sperimentare. Ci sono delle nuove esperienze a cui vogliamo dare vita".

Insomma, non si tratta in alcun modo di una conferma ufficiale da parte di Aims, ma è plausibile pensare che Nintendo stia cercando un metodo efficace per riuscire a sfruttare al meglio il potenziale, ancora non del tutto espresso, della Realtà Virtuale. Voi che tipo di proposta vi aspettereste da parte di Nintendo?