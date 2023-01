Nintendo: lo strano caso di Donkey Kong, che fine ha fatto lo scimmione?

Non manca più nessuno... solo non si vede, Donkey Kong. Ci perdonerete se abbiamo "parafrasato" una celebre canzoncina per bambini ma ci sembrava giusta per introdurre l'argomento... che fine ha fatto Donkey Kong, il celebre scimmione Nintendo?

D'accordo, Donkey Kong non è propriamente sparito, lo abbiamo visto in Mario Kart 8 Deluxe, in Super Smash Bros Ultimate e più recentemente nel secondo trailer del film di Super Mario Bros... Ma da quanti anni il gorilla non è protagonista di un gioco tutto suo? Tanti, troppi.

Le ultime apparizioni "ufficiali" risalgono al 2014 e 2015, anno di pubblicazione di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Wii U e Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars per Wii U e 3DS. Tropical Freeze è stato ripubblicato nel 2018 su Nintendo Switch ma da allora sono comunque passati quattro anni e di un nuovo gioco di Donkey Kong, neanche l'ombra.

Nel 2021 si era parlato di un nuovo gioco di Donkey Kong in sviluppo ma ad oggi i rumor non si sono concretizzati e il gorillone sembra essere finito in letargo. Verrà "scongelato" quest'anno, o magari dovremo attendere il 2024 per un ritorno di Donkey Kong? O ancora, la casa di Kyoto potrebbe aver deciso di accantonare temporaneamente le apparizioni non corali del personaggio? A voi la parola!