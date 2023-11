Nintendo: il successo del film di Super Mario fa bene anche alle vendite dei suoi giochi

Il film di Super Mario è uscito nelle sale di tutto il mondo ad aprile 2023 e si è rivelato un incredibile successo per Nintendo, visto da 168 milioni di persone. Nell'ultimo resoconto finanziario della Grande N si legge che il grande seguito del film ha fatto da volano anche per le vendite dei giochi legati a Super Mario.

Come scrive la società giapponese nel documento, Super Mario Bros: The Movie è stato il film di maggior incasso basato su un videogioco, nonché il secondo film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi.

Molte persone sono andate a vederlo, sia gli appassionati dei giochi di Super Mario, sia coloro che non hanno familiarità con le sue avventure videoludiche, abbracciando una fascia di età che comprende bambini e adulti.

"Essendo il primo film in cui Nintendo è stata direttamente coinvolta nella produzione, crediamo che The Super Mario Bros. Movie abbia ottenuto risultati significativi nel portare avanti la nostra strategia di base volta ad espandere il numero di persone che hanno accesso alla IP di Nintendo", si legge nel report.

Le luci della ribalta del film si sono riverberate positivamente anche nella vendita dei giochi di Super Mario, con un'ondata di entusiasmo trasversale che ha coinvolto i titoli evergreen del simpatico idraulico italiano da aprile fino a settembre. Migliorano anche i dati dei download di applicazioni mobile e le vendite di merchandise.

Nel resoconto finanziario, inoltre, si legge che le vendite unitarie di hardware e software per Nintendo Switch sono aumentate anno dopo anno grazie sia all'impatto positivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che al Super Mario Bros: Il Film.