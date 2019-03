Nintendo sull'importanza di prendersi dei rischi per stupire i fan

Una delle qualità che maggiormente vengono riconosciute a Nintendo, è il suo approccio diverso e creativo al design hardware. Mentre altri produttori cercano la prestazione dura e pura, e fungono da centro di intrattenimento all-in-one, per la Grande N non è così.

La casa di Kyoto mette al centro del proprio progetto l'innovazione e i nuovi modi di migliorare l'esperienza di gioco, ed è probabilmente questo che rende evidente poi la cosiddetta "Nintendo difference" che contraddistingue l'azienda giapponese rispetto alla concorrenza.

Tutto ciò non sarebbe possibile però prendendosi dei rischi, anche grossi, come spiegato da Shinya Takahashi e Hisashi Nogami durante un'interessante intervista al The Guardian: "Anche tra noi stessi sviluppatori spesso ci sono dei dubbi. Quando fu proposto il concept del Wii remote la reazione fu "Cos'è quello? È vero? Funziona davvero?". Ma una volta che lo abbiamo provato n siamo rimasti entusiasti e abbiamo capito che avrebbe funzionato".

Così anche dopo il mezzo flop di Wii U, con Nintendo Switch l'azienda giapponese ha voluto ricreare quello definito dagli sviluppatori come l' "Effetto Wow" sia per i consumatori che per gli sviluppatori stessi.

"Tutti sapevamo il concetto di Switch, ma quando abbiamo realizzato il prototipo e abbiamo visto per la prima volta Mario Kart girare perfettamente sullo schermo piccolo siamo rimasti senza parole. Perfino le persone che conoscono bene il concept e il design non possono sapere sempre se qualcosa funzionerà", ha detto Takahashi, al quale ha poi fatto eco Nogami: "Non basta mettere in parole la propria idea, devi dare alla gente un esempio concreto per mostrargli come funziona. Tocca a noi creare cose che facciano provare quel "Momento Wow" ai giocatori".

Che ne pensate delle parole di Nintendo? Con voi ha funzionato l'Effetto Wow per Nintendo Switch?

