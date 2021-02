Nintendo, tra Super Mario, Zelda e oltre: il rischio di distruggere un'IP è costante

Nel proprio arsenale creativo, Nintendo racchiude una selezione vastissima di IP videoludiche assolutamente preziose, che possono spesso vantare un successo decennale.

Proprio di recente, Super Mario e Link hanno celebrato un'importante ricorrenza, con il 35° anniversario di The Legend of Zelda e delle acrobazie del baffuto idraulico italiano. Ma non solo i due grandi pesi massimi: negli anni, le fucine del colosso di Kyoto hanno portato nelle case dei giocatori Donkey Kong, Metroid, Pikmin, Mario Kart, Star Fox e moltissimi altri. Spesso, tuttavia, per veder approdare sul mercato un capitolo inedito di una di queste IP è necessario attendere molto tempo.

Una circostanza che secondo Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo, è un'assoluta necessità. Nel corso di un'intervista concessa a Nikkei, il dirigente ha motivato l'approccio prudente della Compagnia allo sviluppo videoludico. "Dobbiamo sempre tenere a mente che le origini dei nostri personaggi risiedono nei videogiochi. - ha spiegato Furukawa - Questi sono personaggi ai quali le persone si sono affezionate nel corso di un'infinità di ore di gioco. Dobbiamo evolvere questi personaggi in un modo che non distrugga i ricordi che ne hanno gli appassionati. Dobbiamo sempre procedere con cautela per non danneggiare il valore di una serie".



"Se si desiderano aumentare le vendite nel breve periodo, - ha aggiunto il Presidente - ci sono altri modi per farlo. Si tratta più che altro di capire come far sì che Nintendo resti un marchio amato sul lungo periodo. Questo è un dibattito che prende forma in maniera frequente all'interno della compagnia, e qualcosa su cui rifletto sempre attentamente ogni volta che devo prendere una decisione. Il rischio di distruggere una serie Nintendo, un marchio nella cui costruzione abbiamo impiegato più di 30 anni, è sempre in agguato".