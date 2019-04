Nintendo svela i bonus pre-order di Super Mario Maker 2

Mentre manca purtroppo ancora la data d'uscita di Super Mario Maker 2, ancorata ad un generico "Giugno 2019", sono stati aperti finalmente i pre-order per il gioco, uno dei titoli più attesi per Nintendo Switch dai gamer creativi di tutto il mondo, a giudicare dal successo del primo capitolo.

Per l'occasione, sono stati svelati anche i bonus, che al momento specifichiamo che sono disponibili solamente per il mercato inglese, per chi avesse intenzione di preordinare il gioco.

Da segnalare la presenza di due bundle che includono Super Mario Maker 2: uno offre in abbinamento un diorama con alcuni popolari personaggi della serie, mentre un altro comprende una matita ed un taccuino ufficiali per progettare meglio i propri livelli di gioco.

Tre diversi set di diorama con ulteriori personaggi, sono poi vendibili anche separatamente per chi avesse intenzione di comprare il gioco magari digitalmente, senza rinunciare a qualche sfizioso extra in più.

Come detto in apertura, tali bonus sono al momento destinati solamente al mercato UK, ma non è detto che, soprattutto se le vendite dovessero rivelarsi buone, Nintendo non decida di rivelare a breve anche qualche chicca per il nostro paese.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Super Mario Maker 2? Siete pronti a scatenare la vostra creatività?