Nintendo svela la data di uscita di Super Mario Maker 2 per Switch

Le alte sfere di Nintendo confezionano un nuovo video di gioco di Super Mario Maker 2 per svelare, finalmente, la data di lancio ufficiale del loro ambizioso "platform creativo", fissandola per il 28 giugno di quest'anno rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.

Il nuovo capitolo di questo editor di livelli ambientato nel colorato universo nintendiano che gravita attorno alle avventure dell'idralico baffuto più famoso della storia dei videogiochi comprenderà tutti gli strumenti dell'episodio precedente e tantissime altre funzionalità inedite.

Chi desidera realizzare livelli sempre più complessi, infatti, potrà collocare nemici, piattaforme, blocchi e tubi mediante un editor reso ancora più intuitivo dalla presenza di nuove opzioni e di tanti oggetti inediti provenienti dai mondi di Super Mario (e non solo): tra i nuovi oggetti previsti, citiamo ad esempio gli scivoli e i dislivelli, due aggiunte richieste dalla community di creatori di contenuti del capitolo originario.

Non meno importanti saranno poi le ottimizzazioni compiute dagli sviluppatori per consentirci di condividere i livelli con gli altri appassionati, sfogliare più agilmente la lista dei lavori realizzati dagli altri giocatori e offrire loro dei suggerimenti attraverso un comodo sistema mutuato dai social più celebri.

Nell'attesa che si faccia il 28 giugno per scoprire quali meraviglie sapranno creare gli utenti di Super Mario Maker 2, per un ulteriore approfondimento su queste pagine trovate una lista con tutti i bonus per i preordini.