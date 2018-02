Nintendo Labo: tre nuovi video svelano dettagli aggiuntivi su Kit Assortito e Kit Robot

ha annunciato recentemente Nintendo Labo per, una linea di esperienze interattive ludiche e di costruzione progettate per accendere l’immaginazione e l’esplorazione sia nelle menti creative che nei cuori che battono per il gioco.

Oggi, Nintendo ha svelato alcune funzionalità aggiuntive dei due nuovi kit Nintendo Labo, il Kit Robot e il Kit Assortito, il cui lancio in Europa è previsto per il 27 aprile.

Una delle nuove funzionalità che fa parte del software incluso in ogni Nintendo Labo kit è il Garage Toy-Con. Questa modalità introduce principi elementari di tecnologia in modo divertente e accessibile, consentendo ai giocatori di unire tra loro vari input e output per inventare nuovi modi personalizzati di gioco. Il video nuovo di zecca sul canale ufficiale YouTube Nintendo Labo consente di dare una prima occhiata a ciò che sarà possibile fare con Garage Toy-Con.

Oltre a Garage Toy-Con, le creazioni Toy-Con in ogni kit offrono numerosi modi di divertirsi a mano a mano che i giocatori montano, giocano e scoprono esperienze diverse.

Kit Assortito

Piano Toy-Con : Una volta assemblato il piano di 13 tasti, i giocatori potranno ospitare un’esibizione solistica improvvisata o registrare le proprie canzoni e suonarle per i più fan più sfegatati. Sperimentare con suoni e toni diversi potrà portare a qualcosa di squisitamente unico, anche a comporre un’intera canzone con rumori felini!

: Una volta assemblato il piano di 13 tasti, i giocatori potranno ospitare un’esibizione solistica improvvisata o registrare le proprie canzoni e suonarle per i più fan più sfegatati. Sperimentare con suoni e toni diversi potrà portare a qualcosa di squisitamente unico, anche a comporre un’intera canzone con rumori felini! Moto Toy-Con : I giocatori potranno impugnare i manubri appena costruiti e gareggiare su tracciati diversi, sfidando la CPU o collezionando bersagli su terreni montani. I tipi più creativi potranno anche creare i propri tracciati personalizzati!

: I giocatori potranno impugnare i manubri appena costruiti e gareggiare su tracciati diversi, sfidando la CPU o collezionando bersagli su terreni montani. I tipi più creativi potranno anche creare i propri tracciati personalizzati! Canna da pesca Toy-Con : Vi sono molti pesci esotici da scoprire e alcuni tra quelli degli abissi oceanici sono particolarmente difficili da catturare. La modalità Acquario consente ai giocatori di vantarsi della propria collezione e di divertirsi a creare i propri pesci**.

: Vi sono molti pesci esotici da scoprire e alcuni tra quelli degli abissi oceanici sono particolarmente difficili da catturare. La modalità Acquario consente ai giocatori di vantarsi della propria collezione e di divertirsi a creare i propri pesci**. Casa Toy-Con : I giocatori stringeranno amicizia con l’adorabile creatura che vive nella Casa Toy-Con e scopriranno modi diversi per giocare o interagire con lei sullo schermo di Nintendo Switch. Vi sono una varietà di esperienze da scoprire che includono la corsa sul carrello, il bowling e il salto della corda.

: I giocatori stringeranno amicizia con l’adorabile creatura che vive nella Casa Toy-Con e scopriranno modi diversi per giocare o interagire con lei sullo schermo di Nintendo Switch. Vi sono una varietà di esperienze da scoprire che includono la corsa sul carrello, il bowling e il salto della corda. Macchinina RC Toy-Con: La Macchinina RC presenta elementi unici e sorprendenti. Poiché il Kit Assortito include il materiale per la costruzione di due Macchinine RC Toy-Con, i giocatori potranno sfidarsi a sumo per cercare di atterrare la Macchinina RC del proprio avversario*, gareggiare contro un amico o stabilire percorsi a ostacoli. Creare un percorso utilizzando gli adesivi indicatori inclusi nel kit consente alla macchinina di guidarsi da sola lungo un tracciato specifico usando la telecamera IR sul controller Joy-Con destro

Kit Robot

I giocatori possono confezionare i propri Robot Toy-Con indossabili e prendere controllo del robot gigante del gioco, completando le sfide e distruggendo oggetti per sbloccare nuove potenti abilità.

I giocatori più competitivi potranno anche sfidare un amico* in battaglie locali a 2 giocatori. Un Kit Robot aggiuntivo è richiesto nella modalità co-operativa di gioco locale.

Nintendo Labo incoraggia i giocatori a far uso della propria immaginazione e creatività per personalizzare le proprie creazioni Toy-Con di cartone in una varietà di modi, e far salire di livello il robot nel gioco.