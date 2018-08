Nintendo svela il programma completo della Gamescom 2018: giochi, trailer e molto altro

All’apertura della Gamescom di Colonia, in Germania, Nintendo rivela nuovi dettagli su quello che attende i fan nel corso della settimana, tra cui nuovo gameplay di titoli già annunciati per Nintendo Switch come Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, e Daemon X Machina di Marvelous.

I visitatori dell’evento potranno giocare una gamma di titoli in arrivo tra cui, in anteprima mondiale, Super Mario Party e Diablo III Eternal Collection di Blizzard Entertainment, annunciato recentemente.

A seguito del Super Smash Bros. Ultimate Direct, che ha offerto uno sguardo approfondito al tanto atteso picchiaduro in arrivo su Nintendo Switch il 7 Dicembre, i fan hanno la possibilità di godersi un nuovo filmato che vede sfidarsi i personaggi appena annunciati King K. Rool, Samus Oscura e Chrom, con due partite complete dirette dal team di sviluppo in Giappone. Tutto il gameplay Super Smash Bros. Ultimate - King K. Rool e Super Smash Bros. Ultimate - Samus Oscura e Chrom (2 contro 2, Cambio di scenario) è visibile sul canale YouTube ufficiale Nintendo.

Nel frattempo, chiunque avesse voglia di azione e ritmo frenetico dovrebbe tenere ben saldo sul proprio radar Daemon X Machina di Marvelous. In arrivo su Nintendo Switch nel 2019, questo nuovo titolo del produttore Kenichiro Tsukuda vedrà i giocatori pilotare l’Arsenal, un mech completamente personalizzabile, in una varietà di missioni. Nel corso della settimana Mr Tsukuda mostrerà nuovo gameplay in un video girato nello studio RedCube di Nintendo alla gamescom.

Inoltre verrà presentato un nuovo video di gameplay di Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country, scenario aggiuntivo per Xenoblade Chronicles 2, in un video RedCube che verrà pubblicato alla fine della settimana.

Mario Tennis Aces darà presto il benvenuto a Diddy Kong che si unirà al divertimento. Questo velocissimo concorrente, con il suo speciale tiro, sarà immediatamente disponibile per i giocatori che parteciperanno al prossimo torneo online, in programma tra il 1° e il 30 settembre. Una volta concluso il torneo, il personaggio verrà sbloccato per tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato al torneo o meno.

Le notizie a tema Mario non finiscono qui! I possessori di Nintendo Switch possono ora preordinare Super Mario Party nel Nintendo eShop e, al rilascio del gioco, ricevere il doppio dei punti d’oro My Nintendo, mentre dal 23 novembre sarà disponibile un bundle in edizione limitata contenente una coppia Joy-Con (verde neon / rosa neon) e una copia fisica del gioco. Tutti i visitatori dello stand Nintendo, situato nella Hall 9 possono provare cinque dei nuovi minigiochi, prima dell'uscita del titolo il 5 ottobre.

Il fratello di Mario, Luigi, è pronto per un ottobre particolarmente intenso, perché, oltre alla sua apparizione in Super Mario Party, dal 19 ottobre arriva anche Luigi’s Mansion per i sistemi della famiglia Nintendo 3DS e Nintendo eShop.

Gli appassionati di fumetti e graphic novel saranno entusiasti di sapere che InkyPen, un'applicazione per la lettura di fumetti digitali, verrà lanciata in esclusiva per Nintendo Switch a novembre. L'app InkyPen sarà disponibile per il download tramite il Nintendo eShop, e gli utenti pagheranno una quota fissa mensile per la lettura di tutti i fumetti che desiderano, comprese serie popolari come Sonic The Hedgehog, Judge Dredd e Transformers, e tanti altri che si aggiungeranno in futuro. I fan dei fumetti possono vederlo in anteprima nel trailer InkyPen arriva su Nintendo Switch presente su YouTube e scoprire altri dettagli sul sito web ufficiale InkyPen.