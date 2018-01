Nintendo svelerà una nuova esperienza interattiva per Switch questa sera alle 23:00

A sorpresa,ha annunciato che stasera alle 23:00 (ora italiana) svelerà "" per. Questo è quanto si legge nel post pubblicato su Facebook da Nintendo Italia, altri dettagli sulla natura del reveal non sono noti.

"Sintonizzati oggi alle ore 23:00 per scoprire una nuova esperienza interattiva per Nintendo Switch che farà la gioia di adulti e bambini!" Non ci resta quindi che attendere la tarda serata di oggi per saperne di più.

Ricordiamo che gli ultimi rumor parlavano di un evento Mini Direct previsto per giovedì 18 gennaio, al momento però non ci sono conferme a riguardo, l'unico annuncio ufficiale riguarda la trasmissione di questa sera. Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi? Aspettiamo le vostre ipotesi nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Appuntamento alle 22:45 su Twitch e YouTube per seguire e commentare in diretta il reveal di Nintendo.