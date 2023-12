Nintendo svilupperà mai un Zelda Maker? Il parere del produttore di Tears of the Kingdom

Dopo aver lasciato che siano i decidere se Zelda e Link siano o meno una coppia, Eiji Aonuma affronta un tema che ricorre ciclicamente nelle discussioni intavolate sui social dagli appassionati della Grande N: verrà mai sviluppato uno Zelda Maker?

Ai microfoni di Polygon, il produttore e responsabile del team di sviluppo di Zelda Tears of the Kingdom si dice particolarmente interessato all'argomento. Nel riflettere sulle possibilità offerte da un videogioco in stile Super Mario Maker ambientato nell'universo di The Legend of Zelda, Aonuma prende spunto dal lavoro svolto su ToTK per spiegare come "sia importante non rendere la creatività un requisito fondamentale, specie quando creiamo videogiochi come Zelda Tears of the Kingdom. Il nostro obiettivo è inserire nel gioco degli aspetti che incoraggino le persone a essere il più creative possibile, diamo loro questa opportunità ma non li costringiamo a farlo".

"Ci sono persone che vorrebbero la possibilità di creare da zero, ma non tutti", prosegue Eiji Aonuma prima di sottolineare che "tutti si devono divertire a trovare la propria strada in un videogioco, e questo è un elemento che abbiamo cercato di esprimere al meglio in Tears of the Kingdom: non esiste mai un modo giusto di giocare. Se sei creativo hai la capacità di tracciare una strada più originale, ma non è necessariamente quello che 'devi' fare, puoi procedere nel modo che ritieni opportuno. Per questo, non penso che sia una buona soluzione per la serie di The Legend of Zelda richiedere necessariamente alle persone di costruire da zero e costringerle ad essere creative".

Le ultime dichiarazioni del papà di Zelda ToTK sembrano però contraddire le parole pronunciate nel 2019 dallo stesso produttore di Nintendo: ripensando alla libertà creativa offerta dalla Camera dei Dungeon della riedizione per Switch di Zelda Link's Awakening, Aonuma sperò di poter sviluppare Zelda Maker.