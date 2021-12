Nintendo Switch, i 10 giochi imperdibili: anche Pokémon Spada e Scudo nella lista di GI

Mentre Nintendo Switch trionfa in Giappone in occasione del Natale, non mancano le occasioni per guardare alla carriera della console ibrida del colosso di Kyoto.

Di recente, in particolare, la redazione internazionale di Game Informer ha approfittato dell'ormai imminente fine dell'anno per volgere lo sguardo ai primi cinque anni di presenza dell'hardware sul mercato. La testata ha dunque selezionato quelle che ritiene essere le dieci opere imperdibili disponibili all'interno del catalogo di Nintendo Switch. Quella che ne emerge è una selezione che vanta al suo interno principalmente esclusive sviluppate dalla stessa Nintendo. Di seguito, trovate l'elenco completo proposto da Game Informer:

Metroid Dread : esordito il 8 ottobre 2021;

: esordito il 8 ottobre 2021; Super Mario 3D World + Bowser's Fury : esordito il 12 febbraio 2021;

: esordito il 12 febbraio 2021; Animal Crossing: New Horizons : esordito il 20 marzo 2020;

: esordito il 20 marzo 2020; Pokémon Spada e Pokémon Scudo : esordito il 15 novembre 2019;

e : esordito il 15 novembre 2019; Fire Emblem: Three Houses : esordito il 26 luglio 2019;

: esordito il 26 luglio 2019; Super Smash Bros. Ultimate : esordito il 7 dicembre 2018;

: esordito il 7 dicembre 2018; Super Mario Odyssey : esordito il 27 ottobre 2017;

: esordito il 27 ottobre 2017; Stardew Valley : esordito il 5 ottobre 2017;

: esordito il 5 ottobre 2017; Mario Kart 8 Deluxe : esordito il 28 aprile 2017;

: esordito il 28 aprile 2017; The Legend of Zelda: Breath of the Wild: esordito il 3 marzo 2017;

Cosa ve ne pare, siete d'accordo con questa selezione? Mentre riflettete sulle vostre esperienze preferite sulla console ibrida, vi ricordiamo che sono di recente emersi interessanti rumor sui giochi Nintendo Switch in arrivo nel 2022