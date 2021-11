Nintendo Switch: 10 giochi in sconto per il Black Friday da comprare subito

Le offerte Nintendo di GameStop sono attualmente in corso ma non è facile orientarsi tra le decine di giochi per Switch in offerta, per questo veniamo in vostro soccorso segnalandovi dieci giochi da comprare assolutamente con gli sconti del Black Friday.

Non posso mancare ovviamente Pokemon e Animal Crossing ma la lista include anche titoli di minor richiamo che possono ugualmente risultare interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi. Siete pronti? Ecco i nostri consigli per gli acquisti sui migliori giochi per Nintendo Switch in sconto:

Giochi Nintendo Switch offerte

Sul sito di GameStop trovate tanti altri giochi per Nintendo Switch in promozione per il periodo del Black Friday, le offerte sono valide fino al 29 novembre, salvo esaurimento delle scorte disponibili online e nei punti vendita GameStop sparsi per l'Italia, dunque se siete interessati vi consigliamo di approfittare subito delle offerte prima che sia troppo tardi.