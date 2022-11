Nintendo Switch: 106 milioni di utenti attivi ma le vendite digitali sono stazionarie

Dal 2017 ad oggi Nintendo Switch ha raggiunto quota 114 milioni di console vendute, la casa di Kyoto ha approfittato dell'ultima riunione con gli azionisti per rivelare anche altri dati interessanti legati al successo della sua piattaforma ibrida.

Ad esempio scopriamo che nel mondo ci sono ben 290 milioni di Account Nintendo registrati, di questi 106 milioni erano attivi su Switch nel periodo che va da ottobre 2021 a settembre 2022, in crescita rispetto ai 92 milioni di account attivi da ottobre 2020 a settembre 2021, sebbene si noti un aumento esponenzialmente minore rispetto agli anni passati.

Altro dato interessante riguarda le vendite dei giochi in formato digitale, durante lo scorso anno fiscale i giochi digitali hanno rappresentato il 38.5% delle vendite totali di giochi Switch, sulla piattaforma Nintendo continua dunque a dominare il formato fisico, a differenza di quanto accade su piattaforme come PlayStation e Xbox (senza considerare ovviamente il PC).

Si tratta di una percentuale in leggerissimo calo rispetto all'anno fiscale precedente ma Nintendo non si dice preoccupata dal momento che il suo obiettivo è quello di far crescere le vendite dei giochi per Switch indipendentemente dal loro formato (fisico e retail) offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere il metodo di acquisto preferito.