Nintendo Switch a 107.65 milioni, aggiornata la lista dei giochi più venduti

Nintendo ha annunciato di aver distribuito 107.65 milioni di console Nintendo Switch al 31 marzo 2022. Nell'ultimo trimestre la compagnia ha distribuito 4.11 milioni di console Switch, Switch Lite e Switch OLED e 55.77 milioni di videogiochi.

La casa di Kyoto ha anche aggiornato la classifica dei giochi first party più venduti che vede Mario Kart 8 Deluxe al primo posto con 45.33 milioni di unità, a seguire Animal Crossing New Horizons a 38.64 milioni di copie.

Mario Kart 8 Deluxe – 45.33 milioni Animal Crossing New Horizons – 38.64 milioni Super Smash Bros Ultimate – 28.17 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 26.55 milioni Pokemon Spada e Scudo – 24.27 milioni Super Mario Odyssey – 23.50 milioni Super Mario Party – 17.78 milioni Pokemon Diamante e Perla – 14.65 milioni Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee – 14.53 milioni Ring Fit Adventure – 14.09 milioni

Nintendo ha anche distribuito altri dati legati ai giochi più venduti per Nintendo Switch:

New Super Mario Bros. U Deluxe – 13.31 milioni

Splatoon 2 – 13.30 milioni

Leggende Pokemon Arceus – 12.64 milioni

Luigi’s Mansion 3 – 11.43 milioni

Super Mario 3D World + Bowser's Fury – 9.43 milioni

Mario Party Superstars – 6.88 milioni

51 Worldwide Games – 4.22 milioni

The Legend of Zelda Skyward Sword HD – 3.91 milioni

Metroid Dread – 2.90 milioni

Kirby e La Terra Perduta – 2.65 milioni

New Pokemon Snap – 2.40 milioni

Mario Golf Super Rush – 2.35 milioni

Miitopia – 1.68 milioni

Big Brain Academy Sfida tra Menti – 1.59 milioni

WarioWare Get It Together! – 1.27 milioni

Game Builder Garage – 1.06 milioni

In totale ad oggi sono stati venduti oltre 822.18 milioni di videogiochi per Nintendo Switch in tutto il mondo.