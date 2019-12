Nintendo Switch, oltre 11.000 utenti chiedono una partnership con Spotify: la risposta

La possibilità di una partnership che consenta l'arrivo di Spotify su Nintendo Switch non è cosa nuova: già nel novembre 2017 la compagnia aveva lanciato un sondaggio sull'argomento.

Ora giunge un ulteriore aggiornamento, nella forma di una risposta al post pubblicato da un utente sul portale dedicato alla community di Spotify. Datato 17 aprile 2017, il messaggio recita: "So che l'hardware è relativamente nuovo, ma credo FORTEMENTE che la produzione di una app per Nintendo Switch potrebbe essere di beneficio sia per Spotify sia per Nintendo. Grazie dell'attenzione". Nel tempo, il post ha guadagnato il supporto di ben altri 11.000 utenti, uniti nella speranza che il celebre servizio dedicato all'ascolto di musica in streaming possa prima o poi approdare sulla console della Casa di Kyoto.

Ebbene, un recente aggiornamento della discussione da parte dello staff Spotify, datato 4 dicembre 2019, offre un nuovo contributo. "Lavoriamo costantemente al miglioramento dell'esperienza di Spotify sulle diverse piattaforme, - si legge - ma non abbiamo alcuna ulteriore informazione da condividere al momento. È inoltre opportuno sottolineare che generalmente non annunciamo integrazioni con terze parti in anticipo. Grazie per continuare a condividere le vostre idee". Insomma, a due anni dal debutto della console, e con Nintendo Switch prossima al debutto in Cina, non sembra che vi siano novità significative sul tema. Vi piacerebbe vedere arrivare Spotify sull'ammiraglia Nintendo?