Nintendo Switch: 117 milioni di giocatori nel 2023, 38 milioni di utenti per Switch Online

Oltre alla conferma che Super Mario Bros Wonder ha già venduto oltre 4 milioni di copie, Nintendo rivela ulteriori dati interessanti per la sua console ibrida, che ha visto crescere ulteriormente il suo numero di giocatori attivi rispetto alle statistiche di un anno prima.

Nel periodo compreso tra ottobre 2022 e settembre 2023 ci sono stati 117 milioni di utenti attivi su Nintendo Switch, aumentati di 9 milioni rispetto ai risultati relativi al periodo tra ottobre 2021 e settembre 2022, dove i giocatori totali erano 108 milioni. La piattaforma della Grande N continua dunque la sua crescita costante che prosegue ormai di anno in anno: a settembre 2018 ad esempio Switch aveva 23 milioni di utenti, divenuti 41 milioni nel 2019, 71 milioni nel 2020 e 92 milioni nel 2021. E secondo Nintendo i numeri attuali potrebbero essere ancora più grandi, considerato che i dati non contano i casi in cui più consumatori utilizzano la stessa console ed i casi di persone che non hanno mai collegato ad Internet la propria Switch.

Buone notizie anche per Nintendo Switch Online: a settembre 2023 il servizio in abbonamento ha superato i 38 milioni di abbonati sommando sia gli iscritti al servizio standard, sia quelli di Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Rispetto al settembre del 2022, la crescita è stata solo di 2 milioni di iscritti in più, ma in ogni caso per il servizio Online della casa di Kyoto rimane un buon segnale sulla sua attuale popolarità.

Nel frattempo Nintendo Switch ha superato le 132 milioni di unità vendute in tutto il mondo, e punta ora a superare i risultati di Nintendo DS.