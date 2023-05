Nintendo Switch a 125.62 milioni, oltre un miliardo di videogiochi venduti

Nintendo ha annunciato che le console della famiglia Switch hanno raggiunto e superato quota 125.62 milioni di unità distribuite al 31 marzo 2023. In totale sono state distribuite 3.07 milioni di console e 41.85 milioni di videogiochi per Switch nell'ultimo trimestre, ovvero nel periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2023.

Nintendo ha approfittato dell'occasione per pubblicare la classifica aggiornata dei dieci giochi first party più venduti su Switch, con Mario Kart 8 Deluxe saldamente al primo posto seguito da Animal Crossing New Horizons e Super Smash Bros Ultimate.

Top 10 Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe 53.79 milioni Animal Crossing New Horizons 42.21 milioni Super Smash Bros Ultimate 31.09 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild 29.81 milioni Pokemon Spada e Scudo 25.82 milioni Super Mario Odyssey 25.76 milioni Pokemon Scarlatto e Violetto 22.10 milioni Super Mario Party 19.14 milioni New Super Mario Bros U Deluxe 15.41 milioni Ring Fit Adventure 15.38 milioni

Nintendo ha poi pubblicato i dati aggiornati di altri giochi usciti su Nintendo Switch: Leggende Pokemon Arceus ha raggiunto quota 14.83 milioni, Luigi's Mansion 3 12.82 milioni, Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha venduto 11.38 milioni, Splatoon 3 a quota 10.67 milioni, Mario Party Superstars a 10.17. Sotto i dieci milioni troviamo a Nintendo Switch Sports a 9.60 milioni, Kirby e La Terra Perduta a 6.46 milioni, Mario Strikers Battle League a 2.54 milioni, Xenoblade Chronicles 3 a 1.86 milioni, Fire Emblem Engage a 1.61 milioni, Kirby's Return to Dream Land Deluxe a 1.09 milioni e Bayonetta 3 a 1.07 milioni.

In totale sono stati venduti oltre 1036.15 milioni di giochi per Nintendo Switch in tutto il mondo dal 2017.